شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع أمني يناقش بعض القضايا المتعلقة بمؤسسة المياه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش العميد سعيد بن دويس العوبثاني القائم بأعمال مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت صباح اليوم بمكتبه عدد من القضايا الهامة المتعلقة بمؤسسة المياه مثل الربط العشوائي والعدادات وتوفير الأمن والحماية الكاملة لعمال المؤسسة أثناء ممارسة عملهم جاء ذلك في اجتماع ضم كلاً من المهندس فادي عوض قنزل القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه ومدير المشاريع الدولية والأستاذ جلال سلمان العكبري نائب المدير العام والمساعد المالي والإداري للمؤسسة وعدد من كوادر المؤسسة.



وأشار العميد بن دويس أن العلاقة بين الأمن والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي هي علاقة تكاملية كونهما يخدمان المجتمع مؤكداً أيضاً على دور المواطن ومساهمته في إنجاح هذه العلاقة