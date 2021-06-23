وزير المياه ومحافظ لحج يتفقدان مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، ومعه محافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي، أحواض الصرف لمعالجة المياه بمدينة الحوطة وضواحيها بمحافظة لحج.



وأطلع الوزير الشرجبي، والمحافظ التركي، على مشروع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطة المعالجة لمدينة الحوطة استعدادا لإستئناف عمل المشروع الممول من البنك الاسلامي للتنمية و الذي توقف جراء الحرب التي شهدتها البلاد.

كما اطلع وزير المياه والبيئة ومحافظ محافظة لحج، على سير أعمال البناء والتأهيل في المبنى الجديد للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة لحج و الممول من الصندوق الاجتماعي .

وعلى صعيد متصل ناقش اجتماع عقد برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومحافظ لحج اللواء أحمد التركي، مع قيادة المؤسسة المحلية والصرف الصحي بمحافظة لحج، تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي بالمحافظة والتي كان ابرزها استكمال مشروع خط الضخ الرئيسي من مغرس ناجي الى الحوطة ، واعادة تقييم وتأهيل مشروع طور الباحة الممتد من الرجاع الى طور الباحة بطول 35كيلو متر، وتكليف لجنة لأعمال التقييم والمشاكل التي تعترض تشغيل المشروع والبحث عن تمويل لآعادة تأهيله.

كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الصرف الصحي في منطقتي الوهط، وصبر، و تزويد آبار المياه في مواقع مختلفة من محافظة لحج بالطاقة الشمسية لضمان استمرار تشغيلها .