شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استفادت 13 ألف فرد من الحملة الطبية لمكافحة العمى بمحافظتي عدن وحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استفاد 13 ألف و547 فرد، خلال الربع الأول من العام الجاري، من 13 حملة طبية تطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بمحافظة عدن ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت والتي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية.



وتضمنت الحملة الطبية التي استهدفت الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود بمحافظة عدن ومدينة المكلا، اجراء 4ألف عملية جراحية، وصرف 8 ألف نظارة وعدسات طبية، اضافة إلى توزيع 17ألف و80 من الأدوية وقطرات العيون.