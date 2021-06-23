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السفير بن شطيف يبحث مع مسؤول عُماني التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والاستثماري

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى مسقط الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رضاء آل صالح، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز وأنشاء مجلس رجال الاعمال اليمنيين والعمانيين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص وبذل الجهود للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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