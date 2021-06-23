شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير بن شطيف يبحث مع مسؤول عُماني التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والاستثماري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى مسقط الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رضاء آل صالح، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثماري.



كما بحث الجانبان، سبل تعزيز وأنشاء مجلس رجال الاعمال اليمنيين والعمانيين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص وبذل الجهود للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.