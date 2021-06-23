شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يعزي الدكتور عبدالولي الشميري في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر،اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالولي الشميري سفير بلادنا السابق لدى جمهورية مصر العربية عزاه خلالها في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته.

