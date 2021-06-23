الشرجبي يناقش مع البرنامج السعودي تدخلاته لمواجهة التحديات المائية والبيئية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مدير المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس، التدخلات لمواجهة التحديات المائية والبيئية في اليمن، ومحفظة البرنامج في مجال المياه والصرف الصحي ومشاريع البنى التحتية المرتبطة بقضايا المياه والبيئة.



وجرى خلال الاجتماع المنقعد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستوى تنفيذ مشاريع البرنامج لمواجهة التحديات المائية والبيئية في محافظات عدن وسقطرى والمهرة والجوف ومأرب، وأهمية إنجازها للإسهام في معالجة آثار الحرب على القطاعات الخدمية، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد تقتضي تدخلات عاجلة لمعالجة آثار الحرب وتداعيات النزوح الداخلي المستمر، بإلاضافة إلى سبل التعاون المشترك في إعداد خطة تحول للتنمية المائية وتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مجالات المياه والصرف الصحي لسد احتياجات مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير الشرجبي، على أهمية استئناف مشاريع الصندوق السعودي للتنمية المتوقفة منذ انقلاب المليشيا الحوثية، وضرورة إعادة جدولتها من خلال البرنامج، لما يمثله ذلك من تحسن في قدرة الدولة على القيام بواجباتها وتحسين الخدمات والانطلاق نحو استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وعبر الشرجبي، عن تقدير الحكومة اليمنية للأشقاء في المملكة العربية السعودية على وقوفهم الدائم إلى جانب اليمن وشعبها وتقديم الدعم والمساندة في كل الظروف وعلى مختلف المجالات، والاستجابة الدائمة للاحتياجات الخدمية والإنسانية انطلاقا من خصوصية وتاريخية العلاقات المشتركة وروابط الاخاء والجوار والمصير المشترك.

بدوره، جدد مدير المشاريع والدراسات بالبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، التزام المملكة بمواصلة الدعم التنموي في اليمن، من خلال مشاريع وانشطة البرنامج، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، وبمتابعة حثيثة من المشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر.