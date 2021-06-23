انتقالي السوم يعقد اجتماعها الدوري لشهر يونيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 - سيئون

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية السوم اجتماعها الدوري لشهر يونيو للعام 2021م.



وافتتح الاجتماع راضي عبدالله باحميش رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية السوم مرحباً بحضور اعضاء الهيئة التنفيذية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة محضر الاجتماع السابق لشهر مايو في مانفذ وما لم ينفذ والاجراءات المتخذة في ذلك والإطلاع عليه لتنفيذ القرارات والتوصيات.

وقد ناقش الاجتماع عدة قرارات منها المصادقة على المحضر السابق واستعراض ابرز نقاط الاجتماع واقرارها لشهر مايو من قبل الاستاذ محمد سعيد دريدر منها مناقشة التصفية المالية لشهر يونيو ومناقشة تحضير وترتيب فتح مراكز جديدة في سناء وسوق حلة والمقيطوع، ومناقشة خطة الانشطة للفصل الثالث للعام 2021م وكذلك خطة الانشطة الاضافية وكيفية التنفيذ وأيضاً مناقشة التصفية المالية لشهر مايو، وكما اقر الحاضرون الإعداد لكتابة قاعدة بيانات حول سكان ومساحة المديرية.

واكد الحاضرون على ضرورة الالتزام والتقيد بمواعيد عقد الاجتماعات، كما وصى الحاضرون بحل وسرعة إحلال قوات النخبة الحضرمية لإدارة أمن الوادي والصحراء.