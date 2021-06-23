قرار وزاري بترفيع مستشفى قشن الريفي إلى عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 - قشن

أصدر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور، قاسم محمد بحيبح، اليوم، قراراً وزارياً بشأن ترفيع مستشفى قشن الريفي بمحافظة المهرة إلى مستشفى عام ، بناءً على طلب محافظ محافظة المهرة ومقترح مدير عام مديرية قشن ومدير مكتب الصحة والسكان في المديرية.



وقضت المادة الأولى منه بترفيع مستشفى قشن الريفي إلى مستشفى عام ، فيما تضمنت المادتين الثانية والثالث إلغاء أي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

ويأتي قرار ترفيع مستشفى قشن إلى مستشفى عام عقب إطلاع وزير الصحة على التطورات التي يشهدها مستشفى قشن في بُناه التحتية والكوادر الطبية الموجودة ومستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، وهو ما يعزز من الإرتقاء بالوضع الصحي بمحافظة المهرة إلى الأفضل