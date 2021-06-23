جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم تزور مفوضية الكشافة والمرشدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

قامت جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بمحافطة المهرة، اليوم، بزيارة لمفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافطة ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية.

حيث كان في استقبالهم مفوض مفوضية الكشافة والمرشدات القائد محمد علي رزق العوبثاني (أبو سليم) وأعضاء الفرق الكشفية بالمفوضية.

وقدم الأعضاء اهازيج ترحيبية بقدوم هذه الفئة اللطيفة والجميلة في المجتمع (ذوي الاحتياجات الخاصة).

وقدم المفوض أبو سليم للزوار نبذة تعريفية عن مفوضية الكشافة والمرشدات بالمحافظة ، فيما قدمت الفرق الكشفية عرضا كشفيا لطلاب الجمعية نال استحسانهم.

وخلال الزيارة قام طلاب وطالبات الجمعية

بتأدية النشيد الوطني عن طريق الإشارة في دلالة على اهتمام الجمعية بهذه الفئة وبذل الجهود في تعليمهم ليكونوا جزء فعال من المجتمع.

إلى ذلك اخذ المفوض أبو سليم الطلاب في جولة تعريفية بأنشطة وفعاليات المفوضية التي تم عملها والمخيمات و الشعارات والرسومات الكشفية.

وفي ختام الزيارة قدم الأستاذ عمر عبدالباسط التميمي معلم ومترجم طلاب الجمعية الشكر لمفوض المفوضية القائد ابو سليم تعاونه وجهوده في التعريف والعرض الكشفي ، داعياً المفوضية إلى زيارة قادمة للجمعية للتعرف عليها.