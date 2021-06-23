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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021
الخليج 365 - المكلا
أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس الثلاثاء.
وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:
بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا COVID-19 حالة واحدة وافدة من محافظة شبوة لانثى تبلغ من العمر 71 عاما.
لا توجد حالات وفاة جديدة لهذا اليوم.
الحالات النشطة 4.
حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.
حالتان تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا.