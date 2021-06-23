ورشة علمية لتقييم آثار الحصار على "تعز" وفقًا للمعايير الدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن، مكتب الإحصاء بمحافظة تعز، اليوم، ورشة العمل الأولى، الهادفة لإجراء الدراسة العلمية التقييمية لآثار الحرب والحصار على تعز، للفترة 2015 - 2020م، وفقا للمعايير الدولية.

واستهدفت الورشة بحضور وكيل الجهاز المركزي للإحصاء طارق المذحجي، عددًا من المكاتب التنفيذية بمحافظة تعز، وذلك ضمن سلسلة من الورش تستهدف جميع المكاتب المتضررة.

وبحسب وكالة سبأ، فقد ناقش المشاركون في الورشة، منهجية تنفيذ الدراسة وآليات إعداد تقارير فرق العمل، علاوة على بعض النماذج المعمول بها دوليا في مجال تقييم الكوارث دوليا.

وأكد مدير عام مكتب الإحصاء في تعز خالد الأصبحي، أهمية وأهداف الدراسة التقييمية والهادفة لتقييم أضرار وخسائر الحرب والحصار على تعز للخروج بإحصاءات رقمية دقيقة للأضرار التي لحقت بجميع القطاعات في تعز.

وشدد على ضرورة التركيز على مسألة إعداد التقارير القطاعية من قبل فرق العمل التي شكلتها المكاتب التنفيذية بالتنسيق مع مكتب الإحصاء.

وتشهد مدينة تعز حصارًا خانقًا من قبل مليشيا الحوثي، للعام السادس على التوالي، وسط تجاهل وصمت أممي دولي مخزِ، في جرائم توصف وفق للقانون الدولي "جريمة حرب".

