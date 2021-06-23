تعز.. 2800 إصابة مؤكدة بالملاريا في المحافظة منذ بداية 2021

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مسؤول صحي يمني، الثلاثاء، برصد أكثر من 2800 حالة إصابة بمرض الملاريا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريح لـ"الأناضول" أدلى به تيسير السامعي، نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بتعز.

وأوضح السامعي أن "السلطات الصحية رصدت منذ بداية العام الجاري أكثر من 2800 حالة إصابة مؤكدة بمرض الملاريا في مناطق تعز".

وأشار إلى أنه "تم كذلك رصد أكثر من عشرة آلاف حالة يشتبه بإصابتها بالملاريا في تعز، خلال الفترة ذاتها".

ولفت إلى أن مرض الملاريا ينتشر من دون اهتمام بمكافحته من الجميع؛ نظرا إلى الانشغال الحاصل بوباء كورونا الذي يغزو العالم.

وتسيطر الحكومة اليمنية على أغلب مناطق تعز، بما في ذلك مدينة تعز، مركز المحافظة.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.