وزير الكهرباء يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة الاستفادة من منحة الوقود السعودية وتعزيز الإيرادات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءا موسعا لقيادات المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظات المحررة، بحضور وكيل الوزارة عبدالحكيم فضل ومدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالقادر باصلعة، ومدراء عموم الدوائر بالمؤسسة والمناطق بالمحافظات.



وجرى خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة العامة للكهرباء وفروعها في المحافظات، والقضايا المتعلقة بالحفاظ على استمرارية توصيل خدمات الكهرباء وجهود التنسيق بين الحكومة والأشقاء في المملكة العربية السعودية بخصوص منحة المشتقات النفطية السعودية الخاصة لتشغيل محطات الكهرباء وآليات انضباط والتزام فروع المناطق بشروط الاتفاقية لضمان استمرارية المنحة.

وشدد اللقاء على تنفيذ التزامات شروط الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة لضمان استمرار منحة الوقود، والعمل على رفع تحصيل الإيرادات إلى نسبة 80٪ للمشتركين و 90٪ لكبار المشتركين و 100٪ للقطاع الحكومي، وضرورة تخفيض الفاقد إلى 30 ٪ والحد من الربط العشوائي، والإلتزام بتوريد الإيرادات إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء باعتبارها من تتولى عملية توفير رواتب الموظفين والموازنات التشغيلية، وكذا الالتزام برفع التقارير الشهرية حول أنشطة المناطق والتوليد والإيراد وكميات الوقود وغيره، واستخدام مبالغ الحساب المشترك لمصلحة أعمال التاهيل والصيانة للشبكة وغيرها.

وأكد وزير الكهرباء كلشات، على أهمية التكامل بين المناطق والمؤسسة والوزارة وتضافر الجهود لتحقيق المصلحة العامة .. حاثا على ضرورة مكافحة الفساد وتغيير الصورة المغلوطة عن الكهرباء .. قائلا: لن نتهاون مع الفاسدين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه بجرائم فساد .. داعيا الجميع للالتزام بتنفيذ بنود اتفاق منحة الوقود لضمان استمراريتها من قبل الأشقاء في المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال توفير كميات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء.

كما تحدث مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة، ورئيس لجنة الرقابة والإشراف على الوقود المهندس رامي الشيباني، ومدراء عموم الشؤون التجارية والتوليد والحاسوب والشؤون المالية، حول جملة من القضايا منها الاستفادة من منحة الوقود السعودية وتعزيز تحصيل إيرادات خدمة الكهرباء لدى المشتركين والحد من الربط العشوائي وغيرها من القضايا ذات الصلة.