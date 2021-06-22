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مدير الصحة في عدن يناقش مع مدير مؤسسة يمان تدخلاتها بقطاع الصحة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

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ناقش مدير عام مكتب الصحة والسكان في محافظة عدن الدكتور علي عبدالله صالح، اليوم، مع مدير مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية الدكتور محمد الحامد، تدخلات المؤسسة بالقطاع الصحي.

 

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى إسهامات المؤسسة بدعم البنية التحتية في القطاع الصحي بمديريات صيرة والشيخ عثمان ودار سعد، وتنفيذ برنامج القسائم الصحية المتضمن تغطية نفقات أربع زيارات للأم الحامل منها خدمة الولادة والمواصلات والإقامة ونفقات الأدوية والفحوصات المختلفة، إضافة إلى مناقشة إمكانية تعزيز الزيارات المنزلية ما بعد الولادة واختيار وسائل تنظيم الأسرة المناسبة.

 

حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان في عدن لشؤون المديريات الدكتور شكري عباد ومدير إدارة التخطيط بمكتب صحة عدن الدكتور صلاح عبدالحافظ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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