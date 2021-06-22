مدير الصحة في عدن يناقش مع مدير مؤسسة يمان تدخلاتها بقطاع الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير عام مكتب الصحة والسكان في محافظة عدن الدكتور علي عبدالله صالح، اليوم، مع مدير مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية الدكتور محمد الحامد، تدخلات المؤسسة بالقطاع الصحي.



وجرى خلال اللقاء التطرق إلى إسهامات المؤسسة بدعم البنية التحتية في القطاع الصحي بمديريات صيرة والشيخ عثمان ودار سعد، وتنفيذ برنامج القسائم الصحية المتضمن تغطية نفقات أربع زيارات للأم الحامل منها خدمة الولادة والمواصلات والإقامة ونفقات الأدوية والفحوصات المختلفة، إضافة إلى مناقشة إمكانية تعزيز الزيارات المنزلية ما بعد الولادة واختيار وسائل تنظيم الأسرة المناسبة.

حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان في عدن لشؤون المديريات الدكتور شكري عباد ومدير إدارة التخطيط بمكتب صحة عدن الدكتور صلاح عبدالحافظ.