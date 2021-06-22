وزير الإعلام: المليشيا عاجزة عن تحقيق أي انتصار وهي أوهن من بيت العنكبوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، “إن الأحداث والتجارب التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية اثبتت أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تمتلك أي حاضنة شعبية، ولا تمتلك مقومات الاستمرار أو البقاء، وأنها أوهن من بيت العنكبوت”.



وذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية عاجزة عن تحقيق أي انتصار أو حسم أي معركة سياسية كانت أو عسكرية إلا عبر استغلالها انقسام اليمنيين، وأن استمرارها مرهون ببقاء الخلافات والصراعات بين المكونات السياسية والوطنية.

ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت منذ نشأتها مرورا بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني اليمنيين دون تفريق بين انتماءاتهم السياسية وخلفياتهم الثقافية والمناطقية والمذهبية، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم قبولها بالآخر ومساعيها احتكار السلطة والثروة.

‏ووجه الإرياني الدعوة لأبناء شعبنا اليمني وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية، ومشائخ اليمن وعقلائه لتجاوز الخلافات والاصطفاف الوطني في هذه المعركة المصيرية، وتوحيد الصفوف تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.. مؤكدا ان استمرار الاختلاف في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلادنا وشعبنا، خيانة لشعب ينتظر الخلاص.