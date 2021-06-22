شكرا لبحثكم عن خبر بلقيس فتحي تخاطب طليقها السعودي بطريقتها الخاصة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تداولت مواقع اخبارية خلال الساعات الماضية ما وصفته بأنها رسالة مبطنة من الفنانة اليمنية بلقيس احمد فتحي إلى طليقها وأن لم تصرح مباشرة بأسمه .
وتفصيلا وبعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن انفصال الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي. لا سيما أن الفنانة اليمنية بلقيس رفعت قضية خلع ، رغم استمرار زواجهم أكثر من 7 سنوات متواصلة ، هذا الأمر استدعى متابيعيها لمعرفة سبب كل هذا لتصل فيها أن ترفع قضية خلع بحق زوجها السابق. بعد طلاقها بفترة قصيرة ، الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أطلقت أخر اغنية لها برفقة الفنان العراقي سيف نبيل بعنوان " ممكن تدخل قلبي " التي أحرزت نجاح باهر قبل أسابيع.
اليوم توجه رسالة غير مباشرة لطليقها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد الطيف ، بعد إطلاقها " البرومو " التشويقي لأغنيتها الجديدة بعنوان " انتهى " ونشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام الفنانة بلقيس " برومو" من أغنيتها الجديدة التي ستطلقها هذه الأيام بعنوان " انتهي" وتضمن العرض التشويقي للأغنية كلمات منفردة بصوتها قائلة " الوحدة فينا لازم تعرف متى تقول انتهى " الأمر الذي اعتبره البعض ردا على زوجها بعد قضية الطلاق بحق زوجها السابق رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف .
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