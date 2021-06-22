شكرا لبحثكم عن خبر رواية جديدة لسبب وفاة الشامي وزوجته ونجله الوزير الحوثي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد المحلل السياسي يحيى العابد أن موت اللواء الركن يحيى الشامي وابنه وزوجته لم يكن بسبب كورونا بل كانت تصفيه من قبل جماعة الحوثي.
وبين العابد في مقابلة مع قناة الحدث ان من يخالف جماعة الحوثي في الرأي او يقف ضدها يتم تصفيته بتهمة الفساد والإقامة الجبرية او الإغتيال.
مضيفاً بالقول هناك أيضاً يحيى الشامي وأبنه زكريا وزوجته لم يكن موتهم بسبب كورونا وإنما كان عملية تصفيه ممنهجة واضحة ملامحها.
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