‏الارياني: استمرار الانقسامات بين اليمنيين خيانة لشعب ينتظر الخلاص من الانقلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، "ان الاحداث والتجارب التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية اثبتت ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لا تمتلك اي حاضنة شعبية، ولا تمتلك مقومات الاستمرار أو البقاء، وأنها اوهن من بيت العنكبوت".



واكد ان مليشيا الحوثي الارهابية عاجزة عن تحقيق اي انتصار او حسم أي معركة سياسية كانت او عسكرية إلا عبر استغلالها انقسام اليمنيين، وأن استمرارها مرهون ببقاء الخلافات والصراعات بين المكونات السياسية والوطنية.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الارهابية استهدفت منذ نشأتها مرورا بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني اليمنيين دون تفريق بين انتمائاتهم السياسية وخلفياتهم الثقافية والمناطقية والمذهبية، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم قبولها بالآخر ومساعيها احتكار السلطة والثروة.

‏ووجه الارياني الدعوة لأبناء شعبنا اليمني وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية، ومشائخ اليمن وعقلائه لتجاوز الخلافات والاصطفاف الوطني في هذه المعركة المصيرية، وتوحيد الصفوف تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب..مؤكدا ان استمرار الاختلاف في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلادنا وشعبنا، خيانة لشعب ينتظر الخلاص.