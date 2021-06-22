وزير المياه يبحث مع اليونيسيف تنفيذ مشاريع في قطاع المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، مع رئيس قطاع المياه والاصحاح البيئي في منظمة اليونيسيف دومينيك بورتيد، عددا من المواضيع المتعلقة بالأنشطة والمشاريع الممولة من المنظمة والمزمع البدء بتنفيذها، خلال الأيام القادمة.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تعرقل تسريع إجراءات المشاريع بما يكفل الانتهاء من هذه المشاريع والتدخلات الملحة ضمن الإطار الزمني المحدد لها وفقا للخطط المعتمدة مع جهات التمويل.

ووجه الوزير الشرجبي، بضرورة التنسيق والتواصل المستمر بين المختصين في الوزارة واليونيسيف ومعالجة أي معوقات تعرقل البدء بتنفيذ الأعمال فورا.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة خطة توزيع منحة الوقود على عدد من المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بحسب حجم الاحتياج والتشغيل، وأكدوا على اعداد خطة عمل تشمل كل المناطق التي لم يتم ادراجها بهذه المرحلة ودراسة الاحتياج وقدرات الاستيعاب لكل مؤسسة.

كما أكد اللقاء على أن يتم تحديد اختصاصات ومسؤوليات كلا من الوزارة وأذرعها الفنية واليونيسيف في آلية العمل بما يسمح بتسريع الإجراءات مع ضرورة مراجعة الآلية المعمول بها حاليا من قبل اليونيسيف فيما يتعلق بزمن إقرار المشروعات واجراءات المناقصات التي تأخذ وقت طويل.

وشدد وزير المياه، على عدم تأخير صرف اي مستحقات للمقاولين والأفراد في الأنشطة المختلفة لدى اليونيسيف وعدم تكرار هذا التأخير لتأثير ذلك على تنفيذ الأعمال.

من جانبه أشار دومينيك بورتيد، إلى أهمية وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتسيير الأعمال والأنشطة المشتركة بين المنظمة والوزارة .. مؤكدا دعم منظمة اليونيسيف للمشاريع في قطاع المياه باليمن.

حضر الاجتماع مستشار وزير المياه والبيئة المهندس نجيب نعمان، ومدير المؤسسة المحلية للمياه في عدن محمد باخبيره ومدير مكتب اليونيسيف في عدن تشارلز نزوكي.