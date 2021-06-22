مناقشة استعدادات تنفيذ مشروع الأمن الغذائي في الجوف بتمويل مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم، مع مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة في مأرب محسن الحضرمي، استعدادات تنفيذ مشروع الأمن الغذائي الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



ويتضمن المشروع الذي ينفذه الائتلاف توزيع ألف سلة غذائية لألف أسرة نازحة في الجوف بواقع 6 آلاف مستفيد.

وأشاد الوكيل الحاشدي، بالدور الإنساني لائتلاف الخير عبر الممول مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجاه نازحي محافظة الجوف.

من جانبه أعرب الحضرمي، عن شكره لقيادة السلطة المحلية في الجوف على تعاونها في سبيل إنجاح المشروع.

حضر اللقاء مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الجوف الدكتور فهد جارالله.