أسعار الذهب في الأسواق اليمنية مساء اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، مساء اليوم الثلاثاء، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

