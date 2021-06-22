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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية مساء اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021
الخليج 365 ـ خاص
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، مساء اليوم الثلاثاء، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 52884 ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 48474ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 46278ريالاً 51.42$
الذهب عيار 18 39663ريالاً 44.07$
أوقية الذهب 1644867ريالاً 1827.63$