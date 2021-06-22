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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية مساء اليوم الثلاثاء

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية مساء اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، مساء اليوم الثلاثاء، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24               52884 ريالًا                58.76$

 

الذهب عيار 22               48474ريالًا                53.86$

 

الذهب عيار 21               46278ريالاً                51.42$

 

الذهب عيار 18              39663ريالاً                44.07$

 

أوقية الذهب               1644867ريالاً            1827.63

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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