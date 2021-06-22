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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. واشنطن تستولي على موقع "المسيرة" الحوثي ومواقع ايرانية حكومية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021
الخليج 365 ـ عدن
استولت الحكومة الامريكية الثلاثاء على عدد من المواقع الالكترونية التابعة لإيران على شبكة الانترنت من بينها موقع المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي، وقناة العالم وموقع تي في برس وشبكة البناء ومواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية رسمية.
ونشرت على المواقع المذكورة عقب الاستيلاء عليها رسالة تفيد بأن "هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة الحجز الصادرة.. كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".
وقال حساب قناة العالم على تويتر إن السلطات الامريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الانترنت