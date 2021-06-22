شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. واشنطن تستولي على موقع "المسيرة" الحوثي ومواقع ايرانية حكومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 ـ عدن

استولت الحكومة الامريكية الثلاثاء على عدد من المواقع الالكترونية التابعة لإيران على شبكة الانترنت من بينها موقع المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي، وقناة العالم وموقع تي في برس وشبكة البناء ومواقع إلكترونية لوسائل إعلام إيرانية رسمية.



ونشرت على المواقع المذكورة عقب الاستيلاء عليها رسالة تفيد بأن "هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة الحجز الصادرة.. كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

وقال حساب قناة العالم على تويتر إن السلطات الامريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الانترنت