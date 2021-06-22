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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورنا في اليمن آخر مستجدات الفيروس خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

تسجيل (3) حالات إصابة جديدة

 

(2) عدن

 

(1) حضرموت

 

 

 

وتم تسجيل (22) حالة شفاء:

 

(10) شبوة

 

(6) مأرب

 

(5) تعز

 

(1) حضرموت

 

لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

 

كما تم إجراء (1572) فحص اليوم

 

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6892) منها (1355) وفاة و(3980) تعافي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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