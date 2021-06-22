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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورنا في اليمن آخر مستجدات الفيروس خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (3) حالات إصابة جديدة
(2) عدن
(1) حضرموت
وتم تسجيل (22) حالة شفاء:
(10) شبوة
(6) مأرب
(5) تعز
(1) حضرموت
لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.
كما تم إجراء (1572) فحص اليوم
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6892) منها (1355) وفاة و(3980) تعافي