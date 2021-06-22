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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا باتجاه السعودية

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قال التحالف العربي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

 

وأكد، في بيان اليوم الثلاثاء، 22/حزيران/2021، استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

وتابع: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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