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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021
الخليج 365 ـ صنعاء
قال التحالف العربي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكد، في بيان اليوم الثلاثاء، 22/حزيران/2021، استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وتابع: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك