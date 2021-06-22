قتلى وجرحى من المليشيا بنيران "المشتركة" في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، الثلاثاء 22 يونيو /حزيران 2021، بنيران القوات المشتركة التي ردت على خروقات جديدة لمليشيات الحوثي في قطاعي كيلو 16 والدريهمي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.



وأفاد مصدر عسكري، أن القوات المشتركة تعاملت مع خروقات جديدة لمليشيات الحوثي إستهدفت الأعيان المدنية، في كيلو 16 ومديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

وأكد المصدر، أن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لأوكار المليشيات الحوثية بعد أن تم رصدها بدقة، وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يذكر أن القوات المشتركة افشلت يوم أمس الماضي، محاولات استحداثات وتحصينات دفاعية للمليشيات الحوثية في قطاعي كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة وكبدتها خسائر في صفوف عناصرها