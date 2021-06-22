المشتركة تتلف كميات كبيرة من الصواعق المتفجرة كانت في طريقها للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أتلفت القوات المشتركة في الساحل الغربي، الثلاثاء 22 يونيو/ حزيران 2021، كميات كبيرة من الصواعق المتفجرة التي جرى ضبطها سابقاً أثناء ما كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.



وقامت الفرق الهندسية التابعة للعمليات المشتركة واللواء 22 مشاه بأخذ الصواعق المتفجرة إلى أماكن خالية من السكان لتفجيرها وإتلافها.

وبلغت كمية الصواعق التي تم تفجيرها (149) صندوقاً تحتوي على مليون وأربعمائة ألف صاعق تفجير.

وكانت وحدات من اللواء 22 مشاه بالتنسيق مع العمليات المشتركة قد ضبطت في وقت سابق هذه الكمية من الصواعق وهي في طريقها للحوثيين في منطقة الهاملي بعد أن تم تهريبها من القرن الإفريقي عبر سواحل رأس العارة وباب المندب والتي تستخدمها المليشيات في صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات