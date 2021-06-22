تعميم من مليشيا الحوثي بمنع الفنانين في المناسبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أقرت مليشيات الحوثي منع الفنانين والفنانات في المناسبات والأعراس التي تقام في محافظة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، في ترسيخ لهوية مستوردة دخيلة على المجتمع اليمني، تتطابق فيها مع إجراءات التنظيمات الإرهابية.



وذكرت توجيهات صادرة من محافظ صنعاء التابع للمليشيات، المدعو عبدالباسط الهادي، ومدير الأمن المعين من الحوثي يحيى المؤيدي، لمديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية في صنعاء، للحد من ما أسموها بظاهرة الفنانين والفنانات في المناسبات والأعراس.

وعلل التعميم الحوثي، القرار الجديد بأنه تنفيذ لتنويه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بذلك، في إحدى خطبة الملقاة في شهر رمضان الماضي.

وسبق أن أقدمت مليشيات الحوثي على إغلاق إحدى قاعات الأفراح في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء على المعازيم داخل القاعة ومنعتهم من الخروج منها.

وقامت بإطفاء مولدات الكهرباء لمنع الموسيقى الشعبية والرقص بعد تحريم المليشيات له