تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في رغوان بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تجددت معارك هي الأعنف، ظهر الثلاثاء 22 يونيو/ حزيران 2021م، في جبهة رغوان بمحافظة مأرب، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا من جهة ثانية.



وبحسب مصدر عسكري ميداني في القوات الحكومية عادت المواجهات بشراسة بين الطرفين، ظهر اليوم الثلاثاء، في جبهة المحور الغربي لمديرية رغوان، بمحافظة مأرب، (شرقي العاصمة اليمنية صنعاء).

ويستخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، في واحدة من أشرس المعارك التي استقدمت إليها المليشيا تعزيزات بشرية من مناطق متفرقة.

وأوضح المصدر أن المواجهات احتدمت بعد أن تكبدت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران خسائر بشرية فادحة في ذات الجبهة، خلال معارك الاثنين، بينها قيادات ميدانية أبرزها قائد الجبهة المدعو "علي الشاوش".

وكانت قد أعلنت القوات الحكومية، الاثنين، تحريرها قرية لعيرف، وسط المديرية