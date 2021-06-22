اللواء بن بريك يطّلع على نشاط مؤسسة التراث اليافعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم في مكتبه بمقر الجمعية، الدكتورة ندى فيصل قاسم المحرمي رئيسة مؤسسة التراث اليافعي.



وفي مستهل اللقاء، رحب اللواء بن بريك، بالدكتورة ندى المحرمي، واطلع منها على أهداف المؤسسة ونشاطها المتمثل في الحفاظ على التراث التاريخي اليافعي وجمعه وتوثيقه، وكذا الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وحمايتها وترميمها، وإبراز ما تتعرض له من محاولات تشوية وطمس وتخريب.

كما ركز اللقاء ، على السُبل الكفيلة بدعم المؤسسة لتتمكن من النهوض بمهامها المجتمعية، خاصة وأن المؤسسة تفتقر إلى بعض الامكانيات التي تمكنها من توسيع نشاطها.

وأشاد اللواء بن بريك، بدور المؤسسة المجتمعي رغم شحة الامكانيات التي تمر بها، وبالجهود التي تبذلها المؤسسة في الحفاظ على التراث والمعالم التاريخية اليافعية، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي يهتم بجانب التراث والمعالم التاريخية في المحافظات الجنوبية عموماً، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة والعمل الجاد على إبراز عمل المؤسسة ودورها في الحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية وحمايتها من أي عمليات طمس وتشويه.