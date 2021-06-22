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اجتماع بعدن يناقش استئناف الأنشطة الرياضية وتوفير مخصصات مالية للبطولات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

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ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال وكيل قطاع خالد الخليفي، وضم اللجنة الممثلة لمجلس تنسيق فروع الاتحادات الرياضية في العاصمة المؤقتة عدن"، الأنشطة الرياضية، وسبل توفير مخصصات مالية لتنظيم البطولات والمسابقات.

 

وأشاد الخليفي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الشباب والرياضة بعدن، ورؤساء فروع الاتحادات لتنشيط الرياضة ، وحرصهم على تعويض توقف النشاط خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار جائحة كوفيد 19 الثانية، مشيرا إلى إن قطاع الرياضة يعكف على استئناف النشاط الرياضي والشبابي في بداية الشهر القادم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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