اجتماع بعدن يناقش استئناف الأنشطة الرياضية وتوفير مخصصات مالية للبطولات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، وضم اللجنة الممثلة لمجلس تنسيق فروع الاتحادات الرياضية في العاصمة المؤقتة عدن"، الأنشطة الرياضية، وسبل توفير مخصصات مالية لتنظيم البطولات والمسابقات.



وأشاد الخليفي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الشباب والرياضة بعدن، ورؤساء فروع الاتحادات لتنشيط الرياضة ، وحرصهم على تعويض توقف النشاط خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار جائحة كوفيد 19 الثانية، مشيرا إلى إن قطاع الرياضة يعكف على استئناف النشاط الرياضي والشبابي في بداية الشهر القادم.