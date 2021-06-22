مصرع 13 حوثيا في كمين محكم شمال غرب مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مارب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، "إن أبطالنا استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم في الجهة الشمالية من وادي الجفرة، ونتج عنه مصرع ما لا يقل عن 13 حوثياً وأسر من تبقى منهم واستعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيا".

وأضاف "ان المليشيا دفعت بمجموعة جديدة من عناصرها في محاولة منها لإنقاذ الموقف إلا أن أبطال الجيش كانوا لهم بالمرصاد، حيث فاجأوهم بكثافة النيران وأجبروهم على الفرار مخلفين وراءهم أسلحتهم وجثث قتلاهم".

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية والذي ألحق بالمليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح منها تدمير 3 عربات مدرعة وأطقم أخرى بمحيط الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.