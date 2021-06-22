حكومة هادي تعاقب خمس شركات ورجال اعمال يدعمون الحوثي .. وتصفهم بالارهابيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت الحكومة الشرعية قرارا بحظر التعامل مع 5 شركات و7 اشخاص من عناصر مليشيا وضمهم إلى قائمة الارهاب.

والقائمة سبق أن تم إعلانها وتصنيفها من قبل واشنطن، وتضم شركة سويد للصرافة وكيانات واشخاص يديرون عملية تهريب النفط الايراني وتمويل مليشيا الحوثي.

ونص القرار على تجميد حساباتهم وسحب تراخيصهم ومنع التعامل تجاريا وماليا معهم.

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