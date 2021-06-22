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التحالف العربي يحتفل بصد هجوم حوثي وشيك على السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن  العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، صد هجوما حوثيا وشيكا على الأراضي .
وقال التحالف في بيان أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار م أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد البيان استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف البيان "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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