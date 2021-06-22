شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي يحتفل بصد هجوم حوثي وشيك على السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، صد هجوما حوثيا وشيكا على الأراضي .

وقال التحالف في بيان أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار م أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد البيان استمرار محاولات المليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف البيان "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك"

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