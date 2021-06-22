شكرا لبحثكم عن خبر اصابة الروساء في معارك الدفاع عن مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض قائد المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف، والملقب بـ"أسد الصحراء"، لإصابة طفيفة، في مواجهات دامية مع المتمردين غربي محافظة ، اليوم الثلاثاء.

وقال سلطان الروساء في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدها ""، "أصيب والدي الشيخ صالح الروساء في مواجهات مع مليشيا الحوثي وجها لوجه هذا اليوم غرب مديرية رغوان مأرب".

وأضاف: معارك لا مثيل لها هزم الحوثي وكسرت حشوده وتراجع بشكل كامل.

وتشهد الجبهات الغربية للمحافظة معارك هي الاعنف بين قوات المستودين بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية والحوثيين المدعومين من إيران.