شكرا لبحثكم عن خبر التشكيلة الرسمية لمنتخب اليمن لمواجهة موريتانيا في ملحق كأس العرب للشباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مدرب منتخب اليمن أحمد علي قاسم تشكيلة مباراة اليوم أمام المنتخب الموريتاني التي ستقام عند الساعة الثامنة مساءً على استاد جاسم بن حمد في نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة الملحق المؤهل الى دور المجموعات من بطولة كأس العرب الدولية.

وستكون التشكيلة التي سيبدأ بها منتخب اليمن المباراة على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: محمد فتح امان.

في الدفاع: أحمد الصادق ومدير عبدربه ومحمد بقشان وعلاءالدين نعمان.

في خط الوسط( الارتكاز ): ناصر محمدوه وجلال الجلال.

في الاجنحة: مناف سعيد وجهاد عبدالرب .

و يلعب عبدالواسع المطري خلف المهاجم أحمد السروي.