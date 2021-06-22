شكرا لبحثكم عن خبر قوة امنية تعتقل طالب من حرم كلية الآداب جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف عدد من طلاب كلية الآداب جامعة عدن ان قوة أمنية قامت ظهر اليوم الثلاثاء بمداهمة حرم الكلية وذلك لاعتقال طالب جامعي بقسم الصحافة والإعلام .

وقال الطلاب بانهم فوجئوا بدخول قوة أمنية إلى قاعة المحاضرات لمحاولة اعتقال الطالب نبيل صالح حبيبات حيث حاول عدد من زملاء الطلاب الاعتراض على طريقة الاعتقال التي قالوا انها غير قانونية.

ولفتوا الى أن القوة الأمنية ادعت ان لديها أمر قهري بالقبض عليه على خلفية قضية ثأر حدثت في أبين.

وتشهد مناطق سيطرة الانتقالي الجنوبي حالة من التعسف الذي تمارسه مليشيات الانتقالي بحق الكثير من المواطنين بمافيهم طلاب الجامعة .