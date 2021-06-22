شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بازار مفتوح لعرض منتجات متدربات في مجال الأشغال اليدوية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقيم اليوم بمدينة مأرب بازار مفتوح لعرض منتجات متدربات في مجال الأشغال والحرف اليدوية نظمته منظمة الوصول الإنساني في ختام برنامج تدريبي ضمن مشروع الحماية ودعم سبل العيش الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



احتوى البازار على منتجات 17 متدربة وإبراز خبراتهن المستفادة خلال 20 يوما من التدريب متضمنا عدداً من منتجاتهن من أعمال الخياطة والحياكة والتطريز بالإضافة إلى العطور والبخور، وصناعة الحلويات والمعجنات والمنتجات التي تحتاجها السوق المحلية بالمحافظة.