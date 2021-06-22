افتتاح ثاني ميزان محوري لوزن الشاحنات بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق اليوم، ثاني ميزان محوري لوزن الشاحنات بالمحافظة، بتكلفة 157 الف دولار.



وأكد لمروق أهمية الميازين لتنظيم عمل الشاحنات وضبط المخالفة للأوزان المحددة، مشددا على ضرورة التزام العاملين في هذه الميازين بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملها وتسهيل إجراءات مرور الشاحنات عبرها.

من جانبه أوضح مدير فرع صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس طالب القرموشي، ان إنشاء الميزان المحوري كثاني ميزان لوزن الشاحنات بالمحافظة يأتي ضمن خطة لإنشاء عدة ميازين محورية، حيث سيتم إنشاء ميزان ثالث في منطقة عين بامعبد بمديرية رضوم.