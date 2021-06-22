باذيب يبحث مع نظيره السعودي إمكانية الاستفادة من برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب اليوم مع نظيره السعودي فيصل الإبراهيم، امكانية الاستفادة من برامج بناء القدرات الذي يتم الإعداد له من خلال البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والتي ستساعد فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية من خلال تبادل الخبرات وتدريب الكوادر اليمنية في مجال التنمية واعداد التوقعات الاقتصادية وتقييم البرامج والسياسات وإدارة المشاريع.



واعرب الدكتور باذيب عن تقدير اليمن للمملكة ودعمها المستمر لليمن وجهودها الحثيثة على كافة المستويات لمساعدة الاقتصاد اليمني على التعافي والاستقرار في اطار الشراكة الاستراتيجية ووحدة المصير المشترك.. مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لليمن من خلال منحة المشتقات النفطية لدعم قطاع الكهرباء والوديعة لدعم استقرار العملة والدعم اللامحدود في المجال الإنساني.

وتطرق الى الوضع العام في اليمن وخاصة في الجانب الاقتصادي وآليات تعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية بين البلدين وبلورة رؤية مشتركة، وكذا تعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص اليمني والسعودي.

من جانبه اكد الوزير السعودي دعم بلاده للتعاون الاوثق لإعادة التنمية في اليمن ودعم آليات وسبل التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية وتبادل الخبرات والتطلع لدعم المبادرات والحلول المبتكرة للتنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين.

حضر اللقاء سفير اليمن في الرياض الدكتور شائع الزنداني ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب ورئيس المكتب الفني المهندس شعيب عبدالله.