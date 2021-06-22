بدء دورة تدريبية حول تقنيات الاصناف والبذور المحسنة في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الادارة العامة للارشاد والتدريب الزراعي بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية في محافظة لحج اليوم، دورة تدريبية حول تقنيات الاصناف والبذور المحسنة للمرشدين الزراعين، بدعم منظمة الاغذية والزراعة " فاو".



وتتضمن الدورة التي تستمر يومين، بمشاركة 20 متدرب من المرشدين الزراعيين بمحافظتي لحج وابين، كيفية تحسين الاصناف النباتية باستخدام طرق التربية المختلفة لفئة الباحثين والفنين.

وفي افتتاح الدورة اكد وكيل وزارة الزراعة عبدالملك ناجي، أهمية الدورة التي ستساهم في رفع قدرات المرشدين الزراعيين، وبما يساهم في توعية المزارعين بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الانتاج والري للاراضي الزراعية.

من جانبه أوضح رئيس هيئة البحوث الزراعية عبدالله علوان، أن عملية ادخال التكنولوجيا في القطاع الزراعي اصبح اساسيا للتقليل من محدودية الموارد الزراعية، ويسهم في حل مشكلة العجز الغذائي في اليمن.