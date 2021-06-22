شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع أمني لضبط المخالفين بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش العميد سعيد بن دويس القائم بأعمال مدير أمن شرطة ساحل حضرموت، اليوم في مدينة المكلا عددًا من الأمور الهامة للمواطن، في اجتماع أمني ضَمَّ كلًا من مدير مديرية المكلا المهندس صالح العمري، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق الأستاذ عادل الغريب وبحضور العقيد مطيع المنهالي مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية.

