العواضي يبحث مع مسؤول كيني مستجدات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي، اليوم مع مدير دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الكينية اندامبي اليوم، مستجدات الاوضاع في اليمن وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وثمن العواضي ، الموقف الايجابي للحكومة الكينية ومواقفها الداعمة لليمن في مجلس الامن الدولي، مستعرضا الجهود الدولية لتحقيق السلام وفق المرجعيات الدولية، من خلال المبادرات و التحركات للمبعوث الدولي.

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واكد حرص الحكومة على انهاء الحرب وفق المرجعيات الثلاث، مشيرا الى دعم الحكومة لكافة جهود السلام و تعاطيها بايجابية مع المبادرات الاممية والمساعي لاجل السلام.

من جانبه اكد المسئول الكيني وقوف بلاده مع الحكومة الشرعية، ورفض كينيا لكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية .