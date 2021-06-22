وزير النقل يشدد على سرعة نقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد على سرعة نقل مركز الملاحة الجوية بناءاً على قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن وأي اجراءات كانت في السابق تتم عبر صنعاء.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بعدن لمناقشة اوضاع قطاع النقل والملاحة الجوية ونشاط الهيئة العام للطيران المدني وما تقدمة من خدمات لشركات الطيران وخطة عملها لتطوير نشاط الملاحة والمطارات في المحافظات المحررة.

واكد وزير النقل على رفع كفاءة وأداء نشاط الهيئة، باعتبارها إحدى المؤسسات السيادية وسلطة الدولة اليمنية الشرعية في مجال الملاحة الجوية والطيران والارصاد واستكمال ما تبقى من ترتيبات مؤسسية وأعمال تنظيمية تساعد الهيئة على تقديم خدماتها بصورة افضل.

وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد الى عدد من المقترحات والمناقشات الهادفة إلى تطوير وتأهيل المطارات وخطط الوزارة والهيئة بهذا الشأن.

الى ذلك تفقد وزير النقل ورئيس هيئة الطيران، سير العمل بمطار عدن الدولي، وعقد لقاء بقيادة الهيئة والمطار ومستشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وكذا ممثلي الشركة المقاولة، لأعادة تأهيل وتحديث مطار عدن بهدف مناقشة سير المشروع والصعوبات التي تعترض نشاط الشركات المقاولة.