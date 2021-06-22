شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن الضليعة يقبض على مطلوب للمحكمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألقى أمن مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت اليوم، القبض على شخص مطلوب للمحاكمة، لدى محكمة صيف الإبتدائية المدعو (م ، خ ، ب ، ا) التي وجهت أمر بإلقاء القبض على المذكور أعلاه، إثر قضية جنائية موضوعها إزالة استحداثات وكف إعتداء.



وأوضح مدير أمن الضليعة الرائد وليد بن شملان بأنه تم إلقاء القبض على المطلوب في مديرية دوعن، خلال 12 ساعة من صدور برقية القبض مبينًا تحويله للمحكمة لأخذ المقتضى القانوني بحقه.