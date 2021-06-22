4 قرات عسكرية مرتقبة لكسر زحف مليشيا الحوثي وتحرير 3 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

كشفت مصادر سياسية وميدانية، اليوم، عن أربعة قرارات عسكرية جديدة ومرتقبة لكسر المتمردين الحوثيين وتحرير ثلاث محافظات.



وذكرت المصادر أن الحكومة المعترف بها ستعلن إسقاط ستوكهولم تمهيدا لتحرير محافظة الحديدة بكافة مديرياتها.

ونوهت المصادر بأن الجيش الوطني سيبدأ خوض معركة شاملة لتحرير عاصمة محافظة الجوف، إضافة الى تحرير معسكرات كوفل وماس، وتحريك معركة البيضاء وخصوصا جبهة قانية وصولا إلى تحرير المحافظة حتى حدود محافظة صنعاء.

وأشارت المصادر أن تحريك المعارك في الجبهات المذكورة كفيل بكسر إرادة الحوثيين الرافضين لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

يأتي ذلك بعد تأكيد الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، على ان الحكومة ومعها الشعب اليمني تقف بكل امكانياتها مع الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في المعركة الوطنية المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا.