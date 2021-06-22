شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحج.. العثور على نفق طوله 200 متر حفره الحوثيون في «المسيمير» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - لحج

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام، من استخراج 350 قذيفها زرعها الحوثيون، في محافظة لحج، خلال سيطرتهم على المحافظة مطلع 2015م.



وبحسب المرصد اليمني للألغام، فإن "الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام استخرجت نحو 350 قذيفة للحوثيين من نفق بطول ما يقرب من 200 متر في منطقة "عقان" بمديرية المسيمير محافظة لحج". ونشر المرصد صورًا للألغام التي تم نزعها والنفق الذي حوله الحوثيون إلى مقر لتخزين القذائف والألغام، خلال سيطرتهم على العاصمة المؤقتة عدن في مطلع العام 2015.

وكان مشروع مسام قد أعلن أمس الأحد، نزع 1557 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الجاري. جدير بالذكر أن "مسام"، هو مشروع إنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018.