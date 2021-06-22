اخبار الخليج / اخبار اليمن

باحث سياسي يعلق على ممارسات ميلشيا الحوثي بشبوة

0 نشر
اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث سياسي يعلق على ممارسات ميلشيا الحوثي بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

علق الصحفي والباحث السياسي الجنوبي سعيد بكران على عمليات التقطع الذي تمارسه مليشيا الشرعية الإخوانية في شبوة بحق المسافرين.

 

وقال بكران في تغريدة له على تويتر: التقطع للمسافرين في الخطوط العامة فعل شنيع وسابقة خطيرة سنة سيئة يسنها الاخوان المسلمون في شبوة.

 

وتابع قائلاً: يعتبرونها فعل سياسي وهي ليست أكثر من عمل ارهابي جبان يسقط حرمة الطرقات العامة ويفتح الباب لفوضى الطرق والثارات وردات الفعل.

 

وخاطب الاخوان قائلًا: الايكفيكم ايها الاخوان ما وصلتم البلاد له من فراغ وفوضى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا