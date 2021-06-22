باحث سياسي يعلق على ممارسات ميلشيا الحوثي بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

علق الصحفي والباحث السياسي الجنوبي سعيد بكران على عمليات التقطع الذي تمارسه مليشيا الشرعية الإخوانية في شبوة بحق المسافرين.



وقال بكران في تغريدة له على تويتر: التقطع للمسافرين في الخطوط العامة فعل شنيع وسابقة خطيرة سنة سيئة يسنها الاخوان المسلمون في شبوة.

وتابع قائلاً: يعتبرونها فعل سياسي وهي ليست أكثر من عمل ارهابي جبان يسقط حرمة الطرقات العامة ويفتح الباب لفوضى الطرق والثارات وردات الفعل.

وخاطب الاخوان قائلًا: الايكفيكم ايها الاخوان ما وصلتم البلاد له من فراغ وفوضى.