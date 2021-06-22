اليمن تشارك في الاجتماع الخامس للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة بوكيل الوزارة منصور زيد، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الخامس للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية المنعقد بمشاركة عدد من الدول والمنظمات والمراكز ذات العلاقة بالأمن الغذائي.



وتطرق الوكيل زيد في كلمة له، إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها اليمن بسبب الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الانقلابية وأسبابها وتداعياتها على الأمن الغذائي وجائحة كورونا .. مؤكدا قيام وزارة التخطيط بأدوار وجهود كبيرة لإنجاح الإطار الاستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠–٣٠ للأمم المتحدة وخصوصا الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع مع الشركاء الدوليين والدول العربية والمراكز البحثية.

من جانبها استعرضت ممثلة جامعة الدول العربية ندى العجيري، التحديات في المنطقة العربية ودور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض مراحل القضاء على الجوع وفق استراتيجية ومجموعات الدول والحوار مع المجموعات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل من له ارتباط في الخطة التنفيذية وصياغة نتائج الحوارات لاستيعابها في الخطة التنفيذية والعمل على مشروعات استراتيجية طويلة الأجل.