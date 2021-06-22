عدن تحتضن حفل تدشين سيارة لاند كروزر الجديدة 2022 في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

اقامت وكالة بازرعة "المركز التجاري للسيارات والمحركات"، حفل تدشين سيارة لاند كروزر الجديدة 2022 في عدن.



وفي الاحتفال القى رجل الاعمال الحاج ابوبكر عمر بازرعة كلمة متلفزة امام الحاضرين استعرض خلالها مسيرة النجاح الذي كان العنوان الرئيسي للمركز التجاري للسيارات والمحركات منذ تأسيسه قبل 65عاما في اليمن وهو تاريخ دخول اول سيارة لاند كروزر الى البلاد وكيف رافق هذا المركز كل النجاحات التي حققتها تويوتا طوال هذه العقود وما احدثته من تطوير نوعي لسيارات لاند كروزر لتواكب التطورات الصناعية والفنية في عالم صناعة السيارات وصولا الى لاند كروزر 2022 التي جاءت بمواصفات تليق بها كواحدة من اكثر انواع المركبات شعبية في منطقة الشرق الاوسط.

واشار الحاج بازرعة الى ان المركز التجاري للسيارات والمحركات كان النواة الاولى لمجموعة بازرعة التجارية التي سطرت نجاحات مميزة في مواكبة كل جديد ومتميز في عالم السيارات والمحركات.

من جهته رحب الاستاذ عيدروس ابوبكر بازرعة الرئيس التنفيذي للمركز التجاري للسيارات والمحركات في كلمته بجميع الحاضرين موضحا بان الجيل الجديد من سيارة لاند كروزر المتمثلة في نسخة 2022م تحمل مواصفات فنية راقية توفر ارقى مستويات الرفاهية والامان للمستخدمين.

واضاف عيدروس بازرعة بان سيارة لاند كروزر 2022م تعد فخرا في مجال صناعة السيارات الحديثة بالنظر الى التحديثات الفنية الكبيرة التي تم ادخالها على المحرك وعلى كافة مكونات السيارة لتسجل بشكلها الجديد نجاحا منقطع النظير.

وشهد الحفل الذي حضره الاستاذ سعيد بامشموس مدير المبيعات بالمركز التجاري للسيارات والمحركات وجمع من المهتمين ورجال الاعمال عدد من الكلمات و قد تضمن الحفل عدد من الفقرات التي استعرضت في مجملها المواصفات الفنية التي تتمتع بها النسخة الجديدة من سيارة لاند كرورزر 2022م والتي تعتبر اضافة للسجل الحافل للنجاح الذي سطره الحاج ابوبكر عمر بازرعة على المستوى الوطني.

وكانت مدينة صنعاء قد شهدت مؤخرا حفل تدشين سيارة لاند كروزر 2022 لتدشن لاند كروزر وجودها المميز في اليمن بحلتها الحديثة.