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تعز.. استعادة مخطوطات أثرية يزيد عمرها عن 800 سنة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

استعادت الاجهزة الامنية بمحافظة تعز اليوم مخطوطات أثرية يزيد عمرها عن 800 عام منهوبة من المتحف الوطني بالمحافظة.

 

وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ) أن فريق التحريات تمكن من ضبط 2 من المتهمين بحوزتهما 5 مخطوطات 4 منها باللغة العبرية ومخطوطة باللغة العربية يعود تاريخها الى أكثر من 800 عام.

 

وأشار الى أن فرق التحريات عملت على استدراج المتهمين وضبطهما والتحفظ عليهما لاستكمال الإجراءات وتحويلهما للنيابة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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